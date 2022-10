„Catan“ kommt 2023 auf PlayStation und Xbox

„Die Siedler von Catan“ begeistert bereits seit 1995 Brettspieler in aller Welt, in den Jahren darauf folgten mehrere Ableger zunächst für den PC und Browser sowie schließlich auch für das Smartphone. Mit „Catan“, wie das nach „Monopoly“ zweiterfolgreichste Spiel seit 2015 heißt, kündigt sich nun auch eine Version für Sonys PlayStation und Microsofts Xbox an.