„Mörtel“ feiert 90er - mit Premiere auf krone.tv

TV-Star, Baumeister, Unternehmer - die Legende Richard Lugner wird 90! Ausgerechnet zu seinem großen Jubiläum hat sich krone.tv die Produktion und Ausstrahlung von „Lugner im Orient“ gesichert - und ist mit Richie und seinen „Tierchen“ nach Paris und Marrakesch gereist. Lugner am Kamel, Bambi, Wildsau & Co. beim Bauchtanz und im Heißluftballon - Abenteuer und jede Menge Unterhaltung verspricht die vierteilige Staffel, die am Dienstag, den 11. Oktober um 21:30 Uhr, punktgenau an Lugners 90. Geburtstag, die Erstausstrahlung von Folge eins erlebt.