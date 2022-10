Zimmermann: „Das Derby hat viel mit mir gemacht“

„Immer die zweite Luft“

Vier Tore in 16 Zweitliga-Partien waren es genau, in der Bundesliga brauchte er dann nur elf Spiele für fünf Treffer. Mit einem Wermutstropfen. Richtig, die Austria, das letzte Derby am 8. Mai in Favoriten. Für seinen Torjubel nach seinem 1:0 sah er fälschlicherweise Gelb, für eine völlig übermotivierte Attacke nach der Pause dann zu Recht Gelb-Rot. So kassierte Rapid in Unterzahl noch zum 1:1 - Sieg verschenkt. „Das Derby hat schon viel mit mir gemacht“, gibt der Stürmer zu. „Wer weiß, sonst wären wir vielleicht Dritter und nicht Fünfter geworden.“