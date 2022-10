Radfahrer bei Unfall unter Traktor geraten

Der 55-Jährige aus dem Bezirk Weiz war gegen 17.30 Uhr im Ortsteil Saaz auf dem Radweg R2 in Fahrtrichtung Kirchberg an der Raab unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark seinen Traktor mit Kipper auf einer Gemeindestraße von Paurach kommend in Richtung Saaz.