Dem Ex-Mann der Freundin die Nase aufgeschlitzt

Leugnen wie bei seiner Verhaftung nützte beim Prozess in Linz nichts mehr. Der Angriff war auf einem Video vom Tatort am Wüstenrotplatz in Linz deutlich zu sehen. Dem reumütigen Geständnis standen einschlägige Vorstrafen und der Umstand, dass die Tat vor den Augen des Kindes seiner Freundin geschah, gegenüber: vier Jahre Haft. Der Verurteilte möchte nach der Haft nach Georgien zurückkehren.