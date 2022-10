250-Kilo-Fliegerbombe auf Baustelle gefunden

Selbst für die Profis der Firma EOD Munitionsbergung kam der Fund einer 250 Kilo schweren deutschen Minenbombe SC250 in Velm-Götzendorf, Bezirk Gänserndorf, überraschend. „Diese wurden im Krieg gegen Bahnhofsanlagen, Gleisdämme oder Unterführungen eingesetzt. In der Region gab es aber keine derartigen strategischen Ziele“, so Geschäftsführer Stefan Plainer.