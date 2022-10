Hausdurchsuchungen und Haftbefehle für Köln-Fans

Die Fan-Krawalle beim Europapokal-Spiel des deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln bei OGC Nizza am 8. September haben jetzt strafrechtliche Konsequenzen. In dem Ermittlungsverfahren hat die Polizei vom Amtsgericht Köln erlassene Haftbefehle gegen mutmaßliche Tatbeteiligte vollstreckt. Das teilte das Kölner Polizeipräsidium am Mittwoch mit. Ermittler durchsuchten seit den frühen Morgenstunden Wohnungen und Häuser in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach.