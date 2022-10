Missbrauch ist im Frauenfußball „tief verwurzelt“

Sexueller Missbrauch in Nordamerikas Frauen-Fußball ist laut einer unabhängigen Untersuchung systembedingt. Davon betroffen sind mehrere Teams und Spielerinnen. Demnach sei Missbrauch in der Major League Soccer der Frauen „tief verwurzelt“ - beginnend in den Jugendligen -, „der verbal missbräuchliches Coaching normalisiert und die Grenzen zwischen Trainern und Spielern verwischt“, schrieb die ehemalige US-Generalstaatsanwältin Sally Q. Yates in ihrem Untersuchungsbericht.