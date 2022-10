Spieler nach Stadiontragödie „am Boden zerstört“

Nach der Tragödie in einem Fußballstadion in Indonesien hat der Trainer von Arema Malang von schockierenden Bildern in der Umkleidekabine berichtet. „Als ich in die Umkleidekabine zurückkehrte, herrschte bereits Chaos“, sagte Javier Roca. Viele Menschen hätten Atembeschwerden gehabt. Ein Fan sei in den Armen eines Spielers gestorben. „Die Spieler sind am Boden zerstört“, meinte Roca.