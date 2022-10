Bella Hadid im transparenten Catsuit am Laufsteg

Die Fashion Show von Stella McCartney fand in Paris heuer unter dem Motto „Verändere die Geschichte“ statt. Auf dem Laufsteg war vor allem eine der Star: Bella Hadid. Die Model-Schönheit, die in den letzten Wochen einen wahren Laufsteg-Marathon hinzulegen scheint, schritt nämlich nicht nur in einem Look aus schwarzer Hüfthose mit aufregenden Cut-outs und einer schwarzen Weste über den Catwalk, sondern auch mit dem aufsehenerregendsten Look der gesamten Schau.