Säure ausgetreten: Umweltalarm im Bezirk Leibnitz

In einem Betrieb in Ragnitz bei St. Georgen an der Stiefing ist Dienstagfrüh gegen 6.45 Uhr giftige Salpetersäure ausgetreten. Die Landeswarnzentrale hat Umweltalarm ausgerufen - kurz nach 9 Uhr konnte aber wieder Entwarnung gegeben werden, wie Bürgermeister Manfred Sunko auch auf Facebook postete.