Wirtschaftskammer-Chef spricht Warnung aus

Verzehnfachung des Strompreises befürchtet

Warum der Beschluss gefährlich lückenhaft sei, erklärt der im Lebensmittelhandel tätige Salzburger so: „Bei meinem Betrieb etwa machen die Energiekosten des Bruttoproduktionswertes aktuell 0,6 Prozent aus. Ich werde aber statt bisher 5 Cent pro Kilowattstunde Strom mit dem neuen Vertrag ab 2023 57 Cent zahlen müssen. Dann machen die Energiekosten dann plötzlich 3,5 Prozent aus. Die Maßnahmen des Bundes aber greifen nicht. Man muss also gezielter vorgehen, weg vom Gießkannen-Prinzip kommen. Es wird auf Hotellerie, Gastronomie, Bäcker und viele andere kleine Betriebe vergessen. Auch der Lebensmittelhandel hat wenig von diesen Maßnahmen!“ Bei einer Wirtschaftskammer-Umfrage gaben unlängst 80 Prozent der befragten Betriebe an, jetzt schon mit Energie- und Strompreisproblemen zu kämpfen.