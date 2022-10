Haare retten die Ozeane - und Friseursalons helfen

Haare haben die Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen, eignen sich als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzung - wie durch Öl, Benzin und Sonnenmilch - in Gewässern. Ein französischer Friseur entwickelte die Methode, bei der abgeschnittene Haare in Nylonstrümpfe kommen und dann in Matten durch Gewässer gezogen werden. Die internationale Organisation „Hair help the Oceans“ setzt das im großen Stil um, sammelt in ganz Europa Haarreste - mittlerweile auch mit Kärntner Beteiligung.