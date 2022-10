Wo unsere Hühner glücklich miteinander leben

Im Rahmen der Aktion wurden die besten Initiativen und die beherztesten Helfer im Regierungsviertel präsentiert und prämiert. Der Hauptpreis geht an Nina Hofstädter, die in Hundsheim die Aktion „Rette (D)ein Huhn“ ins Leben gerufen hat. Somit finden auch alte Legehennen einen Platz zum Leben. Auf Rang 2 landete Johann Sündhofer, der bei Neustadl an der Donau mit Helferinnen und Helfern jedes Jahr Kröten zu ihren Laichplätzen trägt.