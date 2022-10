Kletterer (60) bei Absturz am Arm schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 11.45 Uhr, als der Mann im Vorstieg einer Zweierseilschaft eine Route in Silz-Semmering klettern wollte. Unmittelbar vor dem Einhängen in die erste Sicherung brach ein Stein aus, auf dem der Mann gestanden hatte. Unmittelbar vor dem Einhängen in die erste Sicherung brach ein Stein, auf dem der Mann stand, aus und er stürzte zu Boden", heißt es seitens der Polizei.