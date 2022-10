Symbiose im Waldviertel macht „Stolz auf Holz“

Vom Baufortschritt in Göpfritz überzeugt

Vom Baufortschritt des neuen Pelletswerks in Göpfritz an der Wild im Bezirk Zwettl - die „Krone“ berichtete - überzeugte sich indes Landesvize Stephan Pernkopf. Dort sollen jährlich 80.000 Tonnen produziert werden. „Mit unseren Investitionen sparen wir jährlich 137.000 Tonnen CO2 ein“, so Kirchmeier zu den millionenschweren Ausbauten.