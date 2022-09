20 Titel in 22 Jahren: „Drohung an andere Klubs!“

Drei Titel gingen in den letzten zwei Jahren an den Traunsee, insgesamt holte man 20 in diesem Jahrtausend. Kein anderer Basketball-Klub war somit erfolgreicher als die Korbjäger aus Gmunden! Die Kapfenberg Bulls sind mit 19 Titel die Nummer zwei. In anderen olympischen Sportarten wie Fußball oder Handball können die OÖ-Klubs von solchen Zahlen ohnehin nur träumen.