Neuer Vertrag für die Sturm-Legende

Der Spieler der Saison im vergangenen Bundesliga-Jahr, Jakob Jantscher, verlängert seinen Vertrag bei Sturm Graz bis 2024. Der Topscorer gilt als absolute Identifikationsfigur der Schwoazn und hat über 180 Bundesliga-Spiele für die Grazer in den Beinen, was ihn für den Legendenklub qualifiziert. Für den 33-Jährigen geht die Reise in schwarz-weiß, die er schon in der Jugend „seines“ Klubs begann, somit weiter.