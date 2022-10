Hartberg vs. Austria Klagenfurt ab 14.30 Uhr LIVE

Pink, mit sechs Toren in den vergangenen vier Pflichtspielen derzeit so treffsicher wie Pianisten am Klavier, ist aber noch lange nicht zufrieden. „Wir befinden uns noch immer am Anfang der Saison, da muss also noch einiges mehr kommen“, sagte der Routinier. Mit zwei Treffern im Kärnten-Derby beim WAC (4:3) sowie einem Dreierpack zuletzt in Altach (4:1) ist Pink derzeit der Sieg-Garant der Elf von Peter Pacult, die mit elf Punkten im dicht gepackten Tabellenmittelfeld auf Platz 7 rangiert. Pink hob seine Mitspieler hervor, mit denen die Chemie derzeit stimmt. „Ich bin einfach froh, ein Teil dieser geilen Truppe zu sein“, sagte er. „Das Klima am Rasen, in der Kabine, aber auch abseits vom Fußball ist richtig gut, das ist ein wichtiger Faktor.“ Auch von außen könne man erkennen, „dass wir ein total eingeschworener Haufen sind“.