September-Regen konnte Defizit nicht ausgleichen

Die erste Hälfte des Septembers ist sommerlich verlaufen. Der Höchstwert des Monats wurde mit 29,6 Grad am 8. September in Eisenstadt gemessen. Zur Monatsmitte kühlte es aber dann deutlich ab und die zweite Hälfte brachte teils kräftige Niederschläge und in einigen Regionen den ersten Frost. Kühler und trüber als heuer war ein September zuletzt 2017. „Über das gesamte Jahr gesehen ist es heuer aber immer noch zu trocken“, betonte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik.