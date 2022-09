Prinz Nikolai: „Bin traurig, schockiert, verwirrt“

Prinz Joachim sieht „eigene Kinder verletzt“

Die Entscheidung sorgte in der dänischen Königsfamilie in den letzten beiden Tagen für reichlich Wirbel. Am Donnerstag zeigte sich Prinz Joachim bewegt von der Entscheidung seiner Mutter. In Paris darauf angesprochen, erklärte er „Wir sind alle sehr traurig. Es ist nie angenehm, wenn man mit ansehen muss, wie die eigenen Kinder verletzt werden. Sie stehen vor einer Situation, die sie nicht verstehen.“