Auf trübes Wochenende soll goldener Herbst folgen

Ein kurzer Föhnschub sorgt am Samstag in Nordtirol für trockene Verhältnisse am Vormittag, zeitweise kann auch die Sonne durchblinzeln. Von Bayern her breitet sich am Nachmittag langsam wieder Regen auf Nordtirol aus, in Osttirol bleibt es abseits der Tauern trocken und auch etwas freundlicher, heißt es vonseiten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).