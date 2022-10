Von Gablitz bis Jakarta: „Münchhausen“ vor Gericht

Von Geldwäsche über Betrügereien, gefälschte Identitäten und Unterschriften bis zur vermeintlichen Eheschließung ging es am Landesgericht in St. Pölten bei einem Prozess wegen schweren Betruges quasi von Gablitz in 80 Geschichten aus dem Wienerwald um die Welt. Als erstunken und erlogen bezeichnet der 69-jährige Angeklagte die Vorwürfe, an Details will er sich nicht erinnern. Alles soll mit der Gründung einer Firma in Indonesien begonnen haben, die ursächlich mit CO2-Zertifikaten handeln wollte - eigentlich aber ein Mietfahrgeschäft betrieb. Der Beschuldigte will weder von dem einen noch dem anderen Unternehmen faktischer Geschäftsführer gewesen sein. Eigentlich seien Entwicklung und Patentierung eines „innovativen Solarkochers“ sein Hauptziel gewesen.