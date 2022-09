Sensible Dokumente: PSG-Boss in Skandal verwickelt

Nasser al-Khelaifi, der Präsident des französischen Fußball-Topklubs Paris Saint-Germain, soll laut Berichten der „Liberation“ in eine Dokumenten-Affäre verwickelt sein. Dem Unternehmer Tayeb B. war vorgeworfen worden, sensible Unterlagen über den 48-Jährigen zu besitzen. Im Jänner 2020 soll der Geschäftsmann deshalb für knapp neun Monate unter unmenschlichen Bedingungen in Haft gesessen haben.