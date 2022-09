Gleich zwei ManCity-Stars auf Madrids Wunschliste

Wie die spanische „AS“ berichtet, soll Joao Cancelo bereits kommenden Sommer in die spanische Hauptstadt ziehen. Bei den „Citizens“ blüht der 28-Jährige so richtig auf, in bislang sieben Premier-League-Spielen in der laufenden Saison stand der Portugiese jedes Mal in der Startelf. Für Trainer Pep Guardiola zählt der Rechtsverteidiger als unverzichtbare Stütze der Defensivkette. Sein Vertrag läuft offiziell bis 2027, ein Wechsel könnte den Madrilenen daher ziemlich teuer kommen.