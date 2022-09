Keine fixen Kabinen? Wirbel um 16-Millionen-Halle

„Das gibt es auf der ganzen Welt nicht“

Doch auch der heimische Klub KSV-Eishockey signalisiert Probleme. „Wir fühlen uns in der Halle nicht heimisch, haben als lokaler Klub nicht einmal eine eigene Kabine. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht“, so Obmann Franz Gärtner, der einen offenen Brief an den Bürgermeister gerichtet hat. „Wir müssen unsere Trainingsutensilien jedes Mal aus der Kabine räumen.“ Gärtner weiter: „Ich überlege sogar meinen Rücktritt.“