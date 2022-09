„Landarzt-Stipendium“ wegen Erfolg verdoppelt

Was geschieht, wenn sich doppelt so viele Interessierte für eine Förderung bewerben, wie es Finanzmittel gibt? Normalerweise geht die Hälfte leer aus - nicht so, wenn es sich dabei um eine „bedrohte Art“ handelt. Denn der Medizinermangel im Land ist offenbar derart akut, dass nun die Mittel für das sogenannte Landarzt-Stipendium kurzerhand verdoppelt werden. Pro Bewerber gibt es für maximal vier Jahre 923 Euro pro Monat - sofern sie sich dazu verpflichten, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung für die Dauer von fünf Jahren in Niederösterreich zu arbeiten.