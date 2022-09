Cobra nimmt Drogendealer in Hartberg fest

Ein 32-jähriger Mann aus Pakistan soll zwischen in den vergangenen zwölf Monaten im großen Stil Drogen an Kundschaft verkauft haben. Die Ermittler der Polizei konnten ihm im Zeitraum seit September des Vorjahres den Verkauf von vier Kilo Marihuana und einer unbekannten Zahl an Ecstasy-Tabletten an mindestens 26 Personen nachweisen.