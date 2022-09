Der Mann, der Weltstar Xavi in die Wüste schickte

Abdullah Al-Marri heißt jener Katari, der bei der WM als Video-Referee im Einsatz ist, drei Landsleute von ihm werden als Team auf dem Feld dabei sein. Die Vorfreude auf das Ereignis ist beim knapp 30-Jährigen riesig, Bedenken, dass er oder seine Kollegen mit dem Spieltempo, das die Superstars an den Tag legen, nicht mitkommen, hat er keine: „Klarerweise ist das Tempo in der katarischen Liga nicht so hoch, aber wir waren bei vielen internationalen Turnieren dabei, konnten da viele Erfahrungen sammeln.“