Zwei Frauen offenbar in Wohnung gefangen gehalten

Beim Landeskriminalamt Tirol langte am Mittwoch ein Hinweis ein, dass zwei Frauen möglicherweise in einer Wohnung im Bereich Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck von mehreren Personen gegen ihren Willen festgehalten werden. „Eine Frau hatte sich zuvor über einen Messenger-Dienst mit einem Frauenverein in Verbindung gesetzt“, heißt es seitens der Polizei. Die beiden sollen auch bedroht worden sein, dass etwas passiere, sollten sie die Polizei verständigen.