Mann trank während Autofahrt aus Weinflasche

Seinen Führerschein los ist auch ein 32-jähriger Deutscher. Die Polizisten kontrollierten ihn am Mittwoch auf der Autobahn bei Salzburg Süd, weil er auffällig fuhr. Ein Drogentest verlief positiv. Der Mann gab an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Er wurde für fahrunfähig erklärt und musste seinen Führerschein abgeben.