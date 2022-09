Lafnitz-Rückzug! Dunkle Wolken im Fußball-Osten

Viele Szenarien

Von den Statuten her würde es für Lafnitz bei einem Rückzug aus der Zweiten Liga in die Regionalliga Mitte gehen. Der Klub will aber eine Stufe weiter runter in die Landesliga, wo bereits die Amateure spielen. Ob das der StFV zulässt, was in der Zweiten Liga passiert (ein Absteiger weniger?) oder ob Lafnitz-Nachbar Hartberg (mit dem immer wieder eine Kooperation angedacht war) sich für den Standort einsetzt, ist derzeit noch offen.