Tirolerin ertappte Einbrecher: Flucht ergriffen

Schock für eine Tirolerin (54) in der Landeshauptstadt am Dienstagmorgen! Ein Einbrecher, der in ihrem Haus einen Coup landen wollte, stand plötzlich direkt vor ihr. Auf die Aufforderung, sofort zu verschwinden, suchte der Täter das Weite. Die Polizei startete unmittelbar eine Fahndung nach dem Flüchtigen.