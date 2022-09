Zwei Jungwölfe gerieten in Wildschwein-Fallen

Die Wölfe sind da - und daran gibt es in St. Georgen am Walde keinen Zweifel mehr. An zwei Tagen hintereinander gerieten nun zwei Jung-Isegrims in Lebendfallen, die für junge Wildschweine und Dachse aufgestellt worden waren. „Eine davon war nur 20 Meter von einem bewohnten Haus entfernt. Die andere in der Nähe einer Rinderweide an einem Waldrand“, sagt der Perger Bezirksjägermeister Ulf Krückl.