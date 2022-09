Frankreich-Star „versagt“: Heftige Kritik nach 0:2

Nach dem 2:0-Erfolg über das ÖFB-Team am Donnerstag gab’s drei Tage später eine bittere 0:2-Pleite für die französische Auswahl in Dänemark. In der Kritik steht vor allem Dayot Upamecano. Der Bayern-München-Verteidiger habe „versagt“ und wirkt in der Nationalelf weiter „total überfordert“, urteilt die Presse.