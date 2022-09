Nationalparkzentrum in Mittersill wird umgebaut

Moderne Ausstellungsflächen, neue Attraktionen und ein verbesserter Servicebereich: Das ist der Plan für den Umbau des Nationalparkzentrums bis 2024, heißt es vom Land Salzburg. Drei Millionen Euro werden dafür investiert. Die Umbaupläne gehen nun im Herbst in die Ausschreibungsphase. Interessierte Ausstellungsplaner können die Teilnehmerunterlagen auf der Vergabeplattform der Schiefer Rechtsanwälte GmbH abrufen. Das Land will mit neuen, interaktiven Stationen und spannenden Attraktionen das bestehende Angebot erweitern. „In Abstimmung mit unseren Entscheidungsgremien des Nationalparks Hohe Tauern werden wir die inhaltliche und fachliche Neuausrichtung der Nationalparkwelten bestmöglich unterstützen“, heißt es von Landesrätin Andrea Gutschi in einer Aussendung des Landes. Übrigens: Der laufende Betrieb soll während der Umbauphase mit möglichst wenigen Einschränkungen gewährleistet bleiben.