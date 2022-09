Vierfach-Jackpot geknackt: Tiroler jetzt Millionär

Falsches Kreuzerl brachte Spieler um 157.000 Euro

Über jeweils mehr als 32.000 Euro jubelten fünf weitere Österreicher: Zweimal in Wien, in Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark haben Lottospieler fünf Richtige plus Zusatzzahl getippt. Beim Lotto Plus blieb der große Sieger aus, 117 Personen dürfen sich aber über einen Fünfer und damit über jeweils 3900 Euro freuen.