1:2! Jetzt hat auch die Türkei ihr Färöer-Trauma

Ob der 25. September 2022 für den Fußball in der Türkei auch eine derartige Zäsur darstellen wird wie es der 12. September 1990 für jenen von Österreich besorgt hat? Leicht möglich, denn so wie Österreichs Jahrhundert-Blamage bei den Schaf-Kickern aus dem hohen Norden für Entsetzen in der Heimat sorgte, könnte auch die heutige 1:2-Niederlage der türkischen National-Elf ebenfalls gegen bei den Färöer am Selbstverständnis einer ganzen Fußball-Nation rütteln ...