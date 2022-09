Luggis 65. Almsommer soll nicht der letzte sein

Eine Hütte auf 1750 Metern Seehöhe, an der die Verwerfungen unserer Zeit spurlos vorüberzugehen scheinen. Dahinter saftige Almwiesen und Gletscherzungen, die ins hinterste Krimmler Achental (Grenze Tirol/Salzburg) zu drängen scheinen. Willkommen im Reich von Luggi Brugger! „Wenn’s mir nicht g’fallen tät, wäre ich nicht da“ – so einfach begründet der 77-Jährige, warum die Alm sein Leben bestimmt. Schon als 12-Jähriger war der Kaltenbacher Hüterbub in Hintertux, später im Stilluptal und seit 26 Jahren nun in seinem kleinen Paradies.