Winterglanz heuer auf Energie-Sparflamme

Maßnahmen werden abgewägt

Mögliche Einsparungen bei der Weihnachtsbeleuchtung werden derzeit auch in Wiener Neustadt diskutiert. Shopping City Süd in Vösendorf und der Traisenpark in St. Pölten verzichten gänzlich darauf. In der Landeshauptstadt bleibt sonst alles wie bisher, allerdings wurde ebenfalls auf sparsame LED umgestellt. Ob der beliebte Eiszauber am Rathausplatz stattfinden wird, steht noch in den Sternen.