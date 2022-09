Rebellischer Hollywood-Star ++ Gabalier backstage

Superstar Diego Luna, der uns im Interview verrät, ob er privat auch so rebellisch wie seine Rolle in „Star Wars“ ist, ein fulminanter Auftakt für das Kabarettfestival am Neusiedlersee und heimische Promis, die in Lederhose und Dirndl endlich wieder das traditionelle „Aufsteirern“ auf der großen TV-Bühne gefeiert haben - was für eine bunte Woche in der Society-Landschaft!