Die große Party mit den Lausern

Für beste Stimmung garantieren die beliebten Lauser in ihren Kilts im In- und Ausland. Ob in Dubai, auf der Wiener Kaiserwiesn oder bei ihrem eigenen Oktoberfest am 22. und 25. Oktober in ihrer Heimatgemeinde Sinabelkirchen. In der Sport- und Kulturhalle mit Einlass um 18 Uhr erfolgt am Samstag der Bieranstich mit keiner Geringeren als mit Ski-Weltmeistern Nicole Schmidhofer.