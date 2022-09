Nun fix: Stadionvorplatz und Straßenname für Osim

Der Grazer Gemeinderat war sich in einem Beschluss einig: dem ehemaligen Fußballtrainer Ivica Osim gehört ein Denkmal gesetzt! Aber nicht in Form der Umbenennung eines Teils der Conrad-von Hötzendorf-Straße - so die Opposition. Aber auch in der Dreier-Koalition war man erstmals wegen der Russland-Sanktionen anderer Meinung.