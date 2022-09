Steirer stürzte aus Fenster: schwer verletzt

Wie es zu dem tragischen Unfall kam, ist noch unklar. Am Donnerstag gegen 7 Uhr fand ein 32-Jähriger seinen schwer verletzten Vater auf einer Wiese vor einer Jagdhütte in Kainach bei Voitsberg. Der 61-Jährige - er hatte sich mit seinem Sohn und einem Bekannten in der Jagdhütte aufgehalten - dürfte aus einem Fenster fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein.