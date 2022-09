Oststeirer baute Marihuana an und hortete Waffen

Ein anonymer Hinweis brachte die Hausdurchsuchung in Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) ins Rollen. Ein 47-Jähriger soll dort auf seinem Grundstück Marihuana anbauen, so der Verdacht. Dieser sollte sich bestätigen, als Polizisten der Kriminaldienstgruppe Fürstenfeld mit Unterstützung weiterer Streifen am Donnerstagabend Haus und Grundstück des Oststeirers unter die Lupe nahmen.