Auto außer Kontrolle: Lenker nach Crash reanimiert

Reanimation an Unfallstelle

„Der 71-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Im Anschluss wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert“, heißt es vonseiten der Polizei. An den Autos entstand schwerer, am Lkw leichter Sachschaden.