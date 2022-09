„Faszinierend die Figur rückwärts zu erschaffen!“

Sechs Jahre nach dem Kino-Hit „Rogue One“ kehrt US-Schauspieler Diego Luna zurück ins „Star Wars“-Universum! Für die Prequel-Serie „Andor“ schlüpft er wieder in die titelgebende Hauptrolle des Rebellen Cassian Andor, der Stück für Stück erkennt was er in der „Star Wars“-Galaxis bewirken kann und langsam zu dem uns bereits bekannten Rebellenheld wird.