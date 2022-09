Mit der Unterstützung von ganz oben

Häusliche Gewalt geht uns alle an: „Mir ist es wichtig, dafür ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen“, hofft Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ein Tabuthema bewusst zu machen. Tatkräftige Unterstützung im Kampf gegen Gewalt an Frauen kommt nun auch von der Diözese St. Pölten. Und zwar in Form von „Foldern, die aufzeigen, wie Menschen die Zeichen häuslicher Gewalt gegen Frauen erkennen und darauf reagieren können“, freut sich Teschl-Hofmeister über die Verteilaktion an die Pfarren.