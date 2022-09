„Dem Land Tirol die Treue“: Komponist verstorben

Viele Funktionen

Pedarnig studierte am Landeskonservatorium in Innsbruck, war vier Jahre bei der Militärmusik, war als Berufsmusiker Mitglied des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck und gehörte auch der Stadtmusikkapelle Wilten an. 1973 trat er als Vorstandsmitglied in den Tiroler Volksmusikverein ein und wirkte von 1976 bis 2007 als Juror beim großen „Alpenländischen Volksmusikwettbewerb“ in Innsbruck. Pedarnig wurde im Jahr 1984 mit dem Verdienstkreuz des Landes ausgezeichnet.