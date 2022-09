Innsbruck: Gas geben beim Ausbau der Erneuerbaren

Anzengruber will Studie zu Energiepotenzialen

Bürgermeister Georg Willi kontert: Der PV-Masterplan befinde sich in der Umsetzung, das brauche Zeit. Am kommenden Donnerstag will er über den aktuellen Stand berichten. Für Anzengruber ist jedenfalls klar: „Neben der Energieautonomie gehört auch das Thema Einsparungen durch thermische Sanierung ganz oben auf die politische Agenda“, fordert er.